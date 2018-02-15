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الوسطى - الرسالة نت

انفرد خدمات البريج برقم مميز هذا الموسم, بعدما احتل صدارة الأندية الأقوى هجوميا في دوري الدرجتين الممتازة والأولى, عقب مرور 16 جولة من المسابقتين.

وسجل هجوم خدمات البريج 27 هدفا حتى الآن, ليكون الأقوى في الممتازة والأولى, بفارق هدف أمام الصداقة.

ويأتي في المركز الثالث خدمات خانيونس بـ25 هدفا, في حين يحتل الرباعي شباب خانيونس واتحاد الشجاعية والأهلي وبيت لاهيا المركز الرابع بـ23 هدفا لكل واحد منهم.

وجاء شباب رفح ثامنا بـ22 هدفا, بفارق هدفين أمام خدمات دير البلح وجمعية الصلاح, اللذين سجلا 20 هدفا.

يشار إلى أن شباب خانيونس يتصدر ترتيب دوري الممتازة برصيد 32 نقطة, بينما يحتل خدمات النصيرات صدارة دوري الأولى برصيد 29 نقطة.