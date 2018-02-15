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غزة - الرسالة نت

حقق فريقا خدمات رفح واتحاد الشجاعية رقما مميزا في الدور الثاني من دوري الدرجة الممتازة, عقب انقضاء 5 جولات.

ولم يتلق "الأخضران" (خدمات رفح والشجاعية) أي هزيمة في مرحلة الإياب, ليكونا الوحيدين اللذين ينجحان في تحقيق هذا الرقم خلال الجولات الخمسة الأولى.

وتعود آخر خسارة تلقاها خدمات رفح إلى الأسبوع العاشر, عندما سقط بصعوبة أمام اتحاد الشجاعية (0-1).

أما اتحاد الشجاعية, فلم يتعرض للهزيمة منذ خسارته أمام شباب رفح (0-1), في الجولة الثامنة.

يشار إلى أن خدمات رفح يحتل المركز الثالث في الممتازة برصيد 26 نقطة, في حين يأتي اتحاد الشجاعية خامسا برصيد 23 نقطة.