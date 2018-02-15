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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن اقتحام الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنازل الأهالي في الخليل والاعتداء بالضرب على النساء يعد تجاوزا خطيرا لأعراف شعبنا الوطنية والاجتماعية.

وقال بدران في تصريح وصل الرسالة نت مساء الخيمس إن "مثل هذه الممارسات تجعل شعبنا يفقد ثقته في السلطة التي يتوقع منها أن تحافظ عل أمنه وسلامته، لا أن تعمل على ترويعه وانتهاك حقوقه وكرامته".

وطالب السلطة وحركة فتح أن تدرك أن مثل هذه الممارسات تعزز من حدة الانقسام في الشارع الفلسطيني، وتضع عراقيل أمام المصالحة التي نتطلع لإنجازها، داعيا الرئيس محمود عباس لوضع حد لتلك الانتهاكات غير المقبولة.

وشدد القيادي في حماس أن استمرار الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة الغربية لا يخدم إلا الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته بحق شعبنا.

ودعا بدران فصائل العمل الوطني والإسلامي كافة أن تقول كلمتها إزاء استمرار التجاوزات الخطيرة للأجهزة الأمنية تجاه أهلنا في الضفة، والعمل على إنهاء مسلسل الاعتقال السياسي بشكل نهائي، ووضع إستراتيجية وطنية موحدة للتصدي لجرائم الاحتلال ومخططاته الخطيرة التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية.