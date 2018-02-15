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الرسالة نت - وكالات

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية, أن الإيطالي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحدث مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن دقائق اللعب مع فريق برشلونة الإسباني, قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 بأشهر قليلة.

ووفقا لـ"أس", فإن إنفانتينو يريد أن يكون المونديال القادم الأفضل في التاريخ، لذلك يحرص على وجود اللاعبين بأحسن مستوى, وعدم الوصول إلى البطولة العالمية وهم يعانون من الإرهاق، الأمر الذي يؤثر سلبا على الأداء في المباريات.

وأوضحت أن رئيس "الفيفا" شدد على ضرورة أن يخفف "البرغوث" من دقائق لعبه مع برشلونة, من أجل حفاظه على اللياقة البدنية, بهدف ظهوره بصورة مميزة في كأس العالم.

يشار إلى أن الاتحاد الأرجنتيني يدرس أيضا إمكانية وضع خطة لإراحة ميسي قدر المستطاع خلال مشاركاته مع برشلونة في البطولات الإسبانية والأوروبية.