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الرسالة نت - وكالات

باتت لعبة كرة القدم الراعي الرسمي لسعادة الشعوب بمختلف ميولها وثقافتها وديانتها، في ظل الصراعات التي تجتاح أغلب دول العالم في الميدان السياسي.

وتأتي الساحرة المستديرة لتمسح دموع الباكيين وإدخال الفرحة لقلوبهم وإمتاعهم بأسرارها المثيرة التي لا تنتهي مطلقا، إلا أنها كالبحر المتقلب أمواجه، فتُظهر وجهها السيئ وتدير وجهها المنير لتقسو في بعض الأحيان على عشاقها.

عقوبة الإيقاف ومنع أحد عناصر اللعبة عن ممارسة مهامه هي إحدى الوجوه السيئة لكرة القدم، فهناك من قست عليهم القوانين واللوائح سواء لاعبين أو مدربين أو إداريين وحرمتهم من القيام بدورهم المرتبط بالمستطيل الأخضر، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

1- كريم شحاتة:

في واقعة مؤسفة، اعتدى كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي نجوم المستقبل على حكم مباراة فريقه أمام أف سي مصر بدوري الدرجة الأولى، وسط وابل من الاعتداءات اللفظية، لتقرر لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري إيقاف نجل "المعلم" حسن شحاتة 8 شهور.

2- حسام حسن:

صالح سليم أحد أشهر رموز الادارة الرياضية في مصر والنادي الأهلي بشكل خاص، لم يتردد لحظة في إيقاف حسام حسن مهاجم الفريق في موسم 1994 لمدة عام كامل، وذلك عقب إلقائه قميص النادي أرضا اعتراضا على قرار طرده وإشهار الكارت الأحمر في وجهه خلال مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

وعلى المستوى التدريبي تعرض "العميد" للإيقاف 3 مرات شهيرة من الاتحاد المصري, بسبب اعتراضه الدائم على قرارات التحكيم من خارج الخطوط خلال قيادته الفنية للفريق البورسعيدي.

3- إبراهيم حسن:

إبراهيم حسن نجم منتخب مصر السابق تعرض للإيقاف لمدة عام كامل من الاتحاد الإفريقي "الكاف", نظير ما فعله من إشارات غير أخلاقية تجاه الجماهير المغربية في لقاء جمع مصر بالمغرب عام 1997 بتصفيات أمم إفريقيا ببوركينا فاسو.

كما أعلن الاتحاد المصري في الموسم الماضي عن إيقاف حسن مدير الكرة الحالي للنادي المصري لمدة 8 مباريات, عقب اعتراضه على حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بطريقة غير لائقة.

4- محمد صبري:

نجم الزمالك السابق وأحد من قست عليه العقوبات، بعدما أعلن الاتحاد المصري إيقافه لمدة عام كامل عقب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك موسم 1999, والمعروف بموقعة "باتا"، حيث حرّض نجم الفريق "الأبيض" زملاءه على الانسحاب من المباراة بعد طرد زميله أيمن عبد العزيز، ليتم توقيع العقوبة عليه، بالإضافة لخالد الغندور الذي أوقف 3 شهور, بسبب أحداث شغب افتعلها عقب إعلان صافرة إنهاء المباراة من الحكم الفرنسي "باتا".

5- إبراهيم سعيد:

مشاغب جديد بالكرة المصرية ذبحته الإيقافات والعقوبات في الكرة المصرية، فعقب فراره هاربا من الأهلي موسم 2003 من أجل الاحتراف بالدوري الإنجليزي, قدّم النادي الأحمر شكوى ضده في الاتحاد المصري، لتعلن "الجبلاية" إيقافه رسميا لمدة 6 شهور وتغريمه ماليا.