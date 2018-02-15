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15 شباط / فبراير 2018. الساعة 05:14 بتوقيت القــدس. منذ 4 ساعات
وضع لا إنساني يعيشه العالقون في مصر
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