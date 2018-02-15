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الرسالة نت-ترجمة خاصة

أصدرت الحكومة "الإسرائيلية"، قراراً بمنع زيارات عائلات من الضفة المحتلة، لأقاربهم الأسرى في سجون الاحتلال من سكان قطاع غزة.

يأتي ذلك، بعد رد النيابة "الإسرائيلية"، مساء الخميس، على التماس قدمته عائلة الضابط هدار غولدين المأسور لدى كتائب القسام في قطاع غزة، بتشديد ظروف احتجاز أسرى حركة حماس.

ويشمل القرار عائلات الضفة المحتلة، الذين لديهم أقارب أسرى في سجون "الإسرائيلية"، بحيث تحظر زيارتهم، وفقاً للقرار المطبق سابقاً على عوائل الأسرى بقطاع غزة.

ويعد هذا القرار، تطبيقاً لقرار الحكومة "الإسرائيلية" الأول عام 2017، والذي ينص على التشديد على عناصر وعائلات حركة حماس، للضغط عليهم، واجبار الحركة على التفاوض من أجل استعادة جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة.