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الرسالة نت - وكالات

رفض الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، ربط مصير مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان مع الفريق، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

وحقق ريال مدريد فوزا غاليا على حساب ضيفه باريس سان جيرمان (3-1), في ذهاب دور الـ16 من المسابقة، التي يحمل الفريق "الملكي" لقبها خلال الموسمين الأخيرين.

وأوضح راموس في تصريحات نشرتها صحيفة "أس" الإسبانية، أن زيدان هو الوحيد القادر على الحديث عن مستقبله مع الفريق، لافتا إلى أن الريال قد يحقق لقب دوري الأبطال معه للمرة الثالثة تواليا، لكن هذا لا يعني بالضرورة استمراره في منصبه.

وأضاف: "شخصيا أتمنى بقاء زيدان معنا، لكن في الحقيقة لا أعرف كيف يفكر، يمكنه قيادتنا للقب مجددا ثم يرحل".

وخرج الريال مبكرا من كأس إسبانيا من دور الـ8، وفقد الفريق "إكلينيكيا" فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري, في ظل ابتعاده عن برشلونة المتصدر بفارق 17 نقطة، وله مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 أمام ليغانيس.