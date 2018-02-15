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القاهرة- الرسالة نت

كشفت مصادر مطلعة أن لقاءات وفد قيادة حركة حماس مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ركزت بشكل كبير على الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن الوزير المصري أبدى توجها واضحا لتحسين الأوضاع الإنسانية وأكد أن مصر وبالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المانحة ستعمل على وضع حد للانهيار الجاري في القطاع.

وأوضحت أن مصر سوف تقوم بخطوات ملموسة في موضوع آليات فتح المعبر ودخول البضائع بل ودخول شركات مصرية للعمل في غزة؛ لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.

وذكرت المصادر أن الوزير يرغب في سرعة نزول الوفد الأمني للقطاع إلى غزة لمتابعة ملف المصالحة والتقدم فيه.

وأشارت إلى أن المباحثات تضمنت موقفا ثابتا مشتركا يرفض أي مساس بسيادة مصر نحو سيناء تحت دعاوى ما يسمى بتوسيع قطاع غزة في سيناء وان هذا الموضوع ليس موجود في القاموس السياسي لمصر أو حماس.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية قال إن وفد حركته المتواجد في القاهرة برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بحث مع وزير المخابرات المصري عباس كامل عدة قضايا.