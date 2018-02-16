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الخليل-الرسالة نت

أعلن وزير الصحة جواد عواد مساء اليوم، عن تخصيص مبلغ 670 ألف دولار لتجهيز وتشغيل قسم القسطرة وجراحة القلب في مستشفى عالية الحكومي في الخليل، ومبلغ 700 ألف دولار لتجهيز وتشغيل بنك مركزي للدم في مستشفى رفيديا الحكومي وذلك بتعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير الصحة في عدد من المشافي الحكومية في محافظة الخليل، وذلك للاطلاع على سير العمل، رافقه فيها مساعد الأمين العام للشؤون الحكومية في مجلس الوزراء عبير الوحيدي، إضافة الى وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدد من المدراء العامون ورؤساء الوحدات في وزارة الصحة.

واستهل الوزير عواد والوفد المرافق جولتهم بزيارة مستشفى يطا الحكومي، حيث عقد اجتماعا موسعا مع الطاقم الطبي والإداري هناك، واستمع إلى أخر التطورات والإنجازات التي تم تطويرها داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وفي سياق متصل قام وزير الصحة والوفد الحكومي بزيارة تفقدية لمستشفى محمد علي المحتسب التخصصي للأطفال، واطلع الجميع على أخر المستجدات على صعيد تطوير عمل الأقسام المختلفة فيه.

وقدم مدير المستشفى شرحا مفصلا عن إنجازات العمل التي تم تنفيذها خلال عام 2017 مستعرضا أعداد العمليات الجراحية والإدخالات، وما يقدمه المشفى من خدمات طبية للمرضى هناك، وأكد على أهمية قرار رئيس الوزراء بضمه لشبكة المشافي الحكومية نظرا لموقعه في منطقة H2 وقربه من الحرم الابراهيمي الشريف.

كما قام الوزير عواد يرافقه الوفد الحكومي بزيارة تفقدية لمستشفى عالية، واطلع على أخر الإنجازات التي تم تنفيذها، والأقسام الجديدة التي تم افتتاحها والتي كان أخرها افتتاح قسم الحروق.

وعبر وزير الصحة عن ارتياحه للأداء المتميز للطواقم الطبية، مشددا على أن خدمة المريض وتقديم العلاج له هي الغاية والهدف الرئيسي لعمل وزارة الصحة.

وأكد الوزير عواد أن النهضة الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي تشمل كافة المحافظات، مشددا على دعم ومساندة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله لوزارة الصحة، و منوها الى أن المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة تستهدف كافة المشافي الحكومية في فلسطين.

وأشار وزير الصحة الى أن هذه الجولة تأتي في سياق الاطلاع على الأداء الطبي والصحي والإداري، حيث ستشمل كافة المستشفيات في محافظات الوطن، ومن أجل الوقوف عن كثب على المستجدات والاحتياجات للمستشفيات الحكومية.

وأعرب وزير الصحة عن شكره لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية الوزير ناصر قطامي وذلك لجهوده الكبيرة في دعم ومساندة الوزارة وذلك بتعليمات من رئيس الوزراء، لاسيما تخصيص مبلغ 670 ألف دولار لصالح تجهيز وتشغيل قسم القسطرة وجراحة القلب في مستشفى الخليل الحكومي، وتخصيص مبلغ 700 ألف دولار لتجهيز وتشغيل بنك للدم في مستشفى رفيديا.

كما أعرب الوزير عواد عن عميق شكره لشركة باريس للألبسة ممثلة بنبيل وشعبان أبو سنينه، وذلك لتبرعهم بترميم وتوسعة قسمي الحضانة والأطفال في مستشفى محمد على المحتسب التخصصي للأطفال، إضافة الى ماقدموه من دعم ومساعدة في ترميم العديد من الأقسام في مستشفى عالية الحكومي، معربا عن شكره و تقديره للمجتمع المحلي في محافظة الخليل على دعمه المتواصل والسخي في تطوير القطاع الصحي في المحافظة.

من جانبها عبرت مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء عبير الوحيدي عن إعجابها الشديد بما وصلت إلية المشافي الحكومية من تطور ملموس شمل كافة مناحي العملية الصحية من أداء وطواقم وتجهيزات.

كما قامت الوحيدي بتكريم مدير مستشفى عالية الحكومي بمناسبة حصول المستشفى على المرتبة الثاني في تقييم الأمانة العامة لمجلس الوزراء من حيث الأداء والتطوير.

يأتي هذا الدعم في وقت تشكو فيه المشافي الحكومية في قطاع غزة من أزمة خانقة بسبب تقليص الدعم الحكومي وعدم صرف مستحقاتها.