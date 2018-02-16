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موسكو-الرسالة نت

عقد ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء قمة اليوم الخميس بموسكو تناول علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والمستجدات الراهنة إقليميا ودوليا، والأزمة السورية والقضية الفلسطينية.

وأعرب ملك الأردن خلال اللقاء عن تقديره للدور الروسي في البحث عن حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيدا بمستوى التعاون مع موسكو فيما يتعلق بالملف السوري.

وشدد على ضرورة إعادة تكثيف الجهود لكسر الجمود في العملية السلمية، مشيرا إلى أهمية تحقيق السلام العادل والشامل، المستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدوليةومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.

وركزت المباحثات على تداعيات الأزمة السورية والجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي لها، حيث أعرب الملك عن تقديره لدور روسياوبوتين في العمل مع الأردن والولايات المتحدةلنجاح مناطق خفض التصعيد جنوبي سوريا.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي خلال اللقاء عن أمله في استمرار تعزيز الثقة والتعاون الثنائي بين روسيا والأردن.