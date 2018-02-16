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القاهرة-الرسالة نت

اجتمع وفد من اتحاد المحامين العرب الخميس، مع وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة.

وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات في القدس المحتلة وملف المصالحة الفلسطينية؛ مشددين على سرعة إتمامها وإزالة العقبات التي تواجهها.

وضم الوفد المستشار عبد العظيم المغربي نائب رئيس اتحاد المحامين العرب والمستشار سيد عبد الغني الأمين العام المساعد والمستشار سيد شعبان الأمين العام المساعد والمستشار هشام أبو دقة سكرتير لجنة فلسطين.

ويتواجد في القاهرة وفد قيادي من حركة حماس يرأسه رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية لبحث سبل المضي في المصالحة ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.