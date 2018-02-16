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القدس المحتلة-الرسالة نت

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب، مساء الخميس، عن لقاء جمع رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومنسق أعمال حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بولي مردخاي، والمبعوث الدولي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في مدينة رام الله يوم أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الاجتماع شهد نقاشًا حول الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والحاجة لتسريع مشاريع تأهيل القطاع.

ونقلت الصحيفة عن الحمد الله طلبه إزالة العقبات "الإسرائيلية" المفروضة على تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حسب صفا.

وكانت "إسرائيل" قرَّرت قبل أيام السماح بتدخل دولي لإنقاذ قطاع غزة من الانهيار اقتصاديا وإنسانيا.

وذكرت القناة العاشرة العبرية أن القرار اتخذ عقب جلسة مشاورات بحضور وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، وقائد الأركان غادي آيزنكوت، ومنسق شؤون المناطق بولي مردخاي، إضافة لرئيس الشاباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان".

وتخلل الاجتماع تقييم الأوضاع بالقطاع، وتقرر في النهاية فتح الباب أمام المساعدات الدولية والعربية والسماح لهم باتخاذ إجراءات لمساعدة القطاع من خلال استيفاء الشروط الأمنية، وذلك لمنع تدهور القطاع إلى انهيار اقتصادي وإنساني.

فيما نقل عن ليبرمان قوله خلال الأسبوع الأخير: إن حكومته لن تعيق عمل أي جهة دولية تريد مساعدة القطاع، مشددًا على أن "إسرائيل" لن تنفق على القطاع من أموال دافعي الضرائب.

ويعاني قطاع غزة من تدهور اقتصادي وصحي وإنساني، بسبب تفاقم تداعيات الحصار "الإسرائيلي" المفروض منذ عام 2006، والعقوبات الجماعية التي فرضتها السلطة في أبريل/ نيسان الماضي، وشملت تقليص الأدوية والرواتب والكهرباء، فضلا عن تهرب الحكومة من مسؤولياتها في القطاع بعد حل اللجنة الإدارية.