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الرسالة نت - وكالات

فتح مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قنوات اتصال جديدة مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي وإدارة ناديه، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط تعنت أحمد الشناوي حارس "الأبيض" ورفضه تمديد عقده.

وجاءت مفاوضات عواد عن طريق إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ملف الكرة، كما تحدث أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي، مع عواد في الأمر, إلا أن حارس "الدراويش" رفض الخوض في الأمر خلال الفترة الجارية، من أجل التركيز مع فريقه أملا بالانضمام لصفوف المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وفي الوقت ذاته طالبت إدارة الزمالك من المقربين من الشناوي بالحديث معه، وإخباره أن إدارة النادي قررت ضم عواد الصيف المقبل وتجميده حتى نهاية عقده مع النادي، بسبب تمسكه بشروط تراها إدارة النادي غير منطقية.

وفي سياق متصل, هددت إدارة الزمالك يوسف، بسحب مهام ملف الكرة منه خلال الفترة الجارية, بعد فشله في الحصول على توقيع الشناوي ولاعب الوسط طارق حامد وغيرهما، وحددت إدارة النادي مهلة أخيرة له حتى نهاية الشهر المقبل، وفي حالة فشله في إقناع اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء، ستكلف الإدارة شخصا آخر بتولي مهام ملف الكرة.