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الرسالة نت - وكالات

تعرض الدولي المصري عصام الحضري حارس مرمى التعاون، لإصابة قوية في الوجه، خلال تعادل فريقه مع القادسية (1-1)، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

وجاءت إصابة الحضري إثر اصطدامه بالنيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم القادسية، عقب خروجه من مرماه أثناء لحاق الأخير بالكرة.

ونزل الجهاز الطبي لفريق التعاون إلى أرض الملعب، لمعالجة الحارس، الذي سرعان ما عاد من جديد لحراسة عرين الفريق الأصفر.

يشار إلى أن الحضري انتقل إلى التعاون الصيف الماضي، قادما من وادي دجلة المصري لمدة موسم واحد.