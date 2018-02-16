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واشنطن- الرسالة نت

قررت محكمة بولاية فلوريدا الأميركية الإبقاء على التلميذ نيكولاس كروز (19 عاما) المتهم بقتل 17 شخصا في مدرسة بالولاية؛ قيد الاحتجاز دون السماح بخروجه بكفالة، في حين تعهد الرئيس دونالد ترمب بجعل المدارس الأميركية "أكثر أمنا".

وشوهد كروز في المحكمة مرتديا بدلة برتقالية اللون والأغلال في يديه، وعقب مثوله وجهت له القاضية 17 تهمة بالقتل، مشيرة إلى أن الأدلة المتوافرة تشير إلى اقترافه هذا الفعل. أما وكلاء الدفاع عن كروز فقد امتنعوا عن نقاش القضية في مرحلتها الراهنة.

وكانت الشرطة قد أعلنت القبض على المتهم أثناء تجوله في مكان الحادث، وهو تلميذ فصلته المدرسة، وكان مسلحا ببندقية شبه آلية من طراز "أر-15".

ووقع الحادث مساء الأربعاء قبيل موعد الانصراف في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، حيث أسفر الهجوم أيضا عن إصابة 14 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة.

في هذه الأثناء، تعهد ترمب بأن إدارته ستعمل على تحسين وسائل الأمان في المدارس، داعيا إلى تجاوز الآلام والتحلي بالسكينة بعد الحادث.

وأضاف في تصريحات من البيت الأبيض أنه يريد توجيه رسالة إلى الأطفال في بلاده قائلا "لستم وحدكم أبدا ولن تكونوا كذلك". وأضاف "لديكم من يهتم بأمركم ويحبكم ومن سيفعل كل شيء لحمايتكم".

في السياق ذاته، تعهد وزير العدل جيف سيشنز بأن تعمل الوزارة بقوة على تطبيق القوانين الاتحادية الخاصة بالأسلحة وجرائم العنف، وتحديد هوية الأشخاص المحتمل تورطهم في إطلاق النار.

وتتكرر باستمرار أعمال عنف بأسلحة نارية في مدارس وجامعات بأنحاء متفرقة من الولايات المتحدة. ويقتل في البلاد أكثر من 33 ألف شخص سنويا جراء عمليات إطلاق النار.