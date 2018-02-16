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باريس- الرسالة نت

"اربطوا أحزمة مقاعدكم في الرحلة المتجهة إلى باريس لكن لا تنتظروا أن تقلع بكم", هكذا أبلغت شركة "فيرست إيرلاينز" اليابانية الركاب الذين أقدموا على تجربة الرحلات الافتراضية التي تنظمها الشركة.

وهذا بالضبط ما فعله 12 راكبا هذا الأسبوع حيث استرخوا على مقاعد الدرجة الأولى والدرجة الاقتصادية، وقدمت لهم الشركة وجبة عشاء قبل أن يشرعوا في رحلة افتراضية إلى معالم باريس ومزاراتها.

وقال تاكاشي ساكانو (39 عاما) في أولى رحلاته الافتراضية، إن القيام برحلة حقيقية أمر مزعج في تحضيراته وباهظ التكلفة ويستهلك الوقت، لذلك أعتقد أن من الجيد الاستمتاع بكل ذلك دون إزعاج.

وحُجزت مقاعد الشركة بالكامل منذ أن بدأت العمل في 2016 لأن سعر الرحلة الافتراضية التي تستغرق ساعتين فقط هو 6600 ين (62 دولارا)، وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الرحلة الفعلية.

وقال مدير شركة فيرست إيرلاينز، هيرواكي آبي، "لدينا الكثير من الزبائن المسنين الذين يريدون السفر لكن حالتهم البدنية لا تسمح لهم"، مشيرا إلى أن أغلب المقبلين على هذه الرحلات هم كبار السن من مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف أن الشركة تسير رحلاتها الافتراضية إلى باريس وروما وهاواي ونيويورك، وقريبا ستضيف رحلات داخلية لأنحاء اليابان، في حين ستقدم خلال تلك الرحلات الافتراضية وجبات من الأطباق المميزة لكل منطقة.

المصدر : رويترز