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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

سمحت الرقابة العسكرية في (إسرائيل) بالكشف عن أن عددا من صواريخ المضادات الجوية التي أطلقها الجيش السوري على المقاتلات الإسرائيلية السبت الماضي، وصلت إلى وسط (إسرائيل) وسقطت في مياه البحر المتوسط.

وقالت القناة 14 العبرية إن بعض الصواريخ السورية المضادة للطائرات التي أطلقت على طائرات الجيش مرت فوق منطقة "غوش دان" وحيفا وسقطت في البحر.

وأضافت أنه لم يتم تفعيل أي انذارات حينها في تلك المناطق.

ووفق التقديرات الإسرائيلية، فقد أطلقت المضادات الجوية السورية نحو عشرين صاروخا على المقاتلات الإسرائيلية التي أغارت على موقع في سوريا، قالت إسرائيل إنه منصة أطلقت طائرة مسيرة إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية فجر السبت.

وقد طاردت بعض الصواريخ تلك المقاتلات الإسرائيلية إلى الأجواء الإسرائيلية، وأصاب أحدها واحدة من المقاتلات مما أدى إلى سقوطها، واضطر قائدها وملاحها إلى القفز منها بالمظلات.

وتشهد الجبهة الإسرائيلية الشمالية استنفارا واسعا ونشرا لمنظومات صاروخية متطورة هجومية ودفاعية، بعدما أسقطت الدفاعات السورية تلك المقاتلة الإسرائيلية من طراز أف 16 يوم السبت الماضي.

وقد ردت إسرائيل على إسقاط المقاتلة بتنفيذ غارات جوية مكثفة في سوريا، وصفتها بالأوسع والأكثر فاعلية ضد الدفاعات الجوية السورية منذ عام 1982.