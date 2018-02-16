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غزة- الرسالة نت

دعت حركة حماس إلى تصعيد انتفاضة القدس وتطوير أدواتها وأشكالها للرد على تهويد المدينة المقدسة بشكل متسارع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك.

وأوضحت الحركة في بيان لها وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، اليوم الجمعة، أن حكومة الاحتلال تستمر بفرض التحولات العميقة في مدينة القدس التي تهدد بتغيير معالمها وتركيبتها السكانية عقب قرار ترمب.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال تشرف مباشرة على أكبر عمليات التهويد في القدس بما يسمى مشروع بيت هاليڤا (بيت الجوهر) غرب ساحة البراق، حيث تنصُب شركات احتلالية بتوجيه من الحكومة رافعات إنشائية داخل حدود المكان المخصص للمشروع، والذي يعتبر أضخم المجمعات التهويدية على بعد نحو ٢٠٠ متر غرب المسجد الأقصى.

واعتبرت الحركة أن المشروع يمثل انتهاكاً للحركة القانونية والدينية والسياسية لمنطقة ساحة البراق الإسلامية، والذي يأتي بالتزامن مع مشاريع تهويدية أخرى قريبة من ساحة البراق والقصور الأموية ومقبرة الرحمة والمقبرة اليوسفية؛ تنفيذاً لمخطط تهويدي يستهدف الحوض المقدس.

ودعت أهالي القدس والشعب الفلسطيني عامة إلى الاستمرار في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدةً أن على الشعوب العربية والإسلامية أن تقول كلمتها وتقوم بواجبها تجاه أهل القدس، وأن تقدم أشكال الدعم كافة اللازم لتعزيز صمودهم في وجه هذه المخططات الخطيرة التي تستهدف الهوية الإسلامية والعربية للقدس.

وشددت الحركة على ضرورة أن يدرك الاحتلال أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل حالة التغول على الأرض والمقدسات، وأن لها ما تقوله في هذا المضمار.

ودعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التدخل بشكل فوري وحازم من خلال اتخاذ القرارات التي من شأنها ردع الاحتلال ومنعه من التمادي في سياساته التهويدية في القدس والتي تشكل خطرا بالغا على طابعها العربي والإسلامي.

كما دعت جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس إلى التدخل الفوري والعاجل لمنع استمرار انتهاكات حكومة العدو التي تستهدف تهويد القدس وتغيير معالمها السكانية والعمرانية.