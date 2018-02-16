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الرسالة نت - وكالات

أبدى نادي بايرن ميونيخ اهتماما بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم وقائد إنتر ميلان، الذي تسعى عدة أندية وعلى رأسها ريال مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "أف سي إنتر نيوز" الإيطالي, أن البايرن أبدى اهتمامه بضم إيكاردي، خاصة مع غموض مستقبل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفيكسي.

وأكد "أف سي إنتر نيوز" أنه رغم وجود شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 110 ملايين يورو في عقد اللاعب، إلا أنه يمكن فقط تفعيله لفترة وجيزة ما بين مايو ويونيو.

من جانبه، يرغب الإنتر في تجديد عقد هدافه إيكاردي في أقرب وقت ممكن, خوفا من رحيله لأحد الأندية الراغبة في ضمه، إلا أن هناك اختلافات حول المقابل المادي للعقد الجديد، حيث تسعى الإدارة لدفع 7.5 مليون يورو كراتب سنوي للاعب, بينما يريد الأخير 10 ملايين يورو بالإضافة لمميزات أخرى تتعلق بالنتائج والأهداف.

وتسعى أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد للتعاقد مع إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.