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الرسالة نت - وكالات

رصد ريال مدريد مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني نظير ضم الفرنسي بول بوغبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلا الأزمة النفسية التي يعاني منها اللاعب مؤخرا.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن ريال مدريد يريد ضم بوغبا لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، خاصة أن إدارة النادي "الملكي" تسعى لتصحيح الأوضاع بعد التذبذب الواضح في مستوى الفريق خلال الموسم الجاري.

وتصطدم رغبة ريال مدريد، بعدم وجود نية لدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، لبيع اللاعب الذي يخوض موسمه الثاني مع "الشياطين الحمر" من أصل 5 مواسم في عقده.

وعلى الرغم من ذلك، سيحاول ريال مدريد إقناع بوغبا بالرحيل عن اليونايتد بنهاية الموسم الجاري، حيث يستهدف مواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق الإسباني، ضمه لتدعيم خط وسطه.

ويمتد عقد بوغبا مع اليونايتد حتى صيف عام 2021، وتوّج في موسمه الأول مع الفريق ببطولتي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك بول بوغبا في 23 مباراة مع مانشستر يونايتد بجميع البطولات هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وصنع 10.