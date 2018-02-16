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الرسالة نت - وكالات

أجبرت الفنانة التركية أمينة غولشة، خطيبها نجم كرة القدم الألمانية مسعود أوزيل، على حذف المتابعات لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وبحسب الإعلام التركي، فإن غولشة معروفة بغيرتها الشديدة على أوزيل، الذي يطلب منها بدوره عدم التمثيل في المسلسلات والأفلام التركية.

ونتيجة للغيرة المتبادلة، فإن خطيبة أوزيل تمكنت من حذف المتابعات النسائية للاعب على "إنستغرام"، والإبقاء على الأصدقاء المشتركين، وبذلك بات أوزيل يتابع 84 حسابا فقط، فيما يتابعه أكثر من 21 مليون حساب.

ومن المنتظر ان يعقد النجمان قرانهما في يونيو المقبل، فيما من المعروف عنهما غيرتهما الشديدة على بعضهما البعض.