تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" فرض "تحولات عميقة" في مدينة القدس المحتلة، مما يهدد بتغيير معالمها وتركيبتها السكانية وتشويه هويتها الفلسطينية، داعية إلى تصعيد الانتفاضة وتطوير أدواتها للرد على هذا التغول.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل الرسالة نت اليوم الجمعة "إن المقاومة لن تقف مكتوفة تجاه ما يجري في القدس، وإن لها ما تقوله في هذا المضمار".

وأشار البيان إلى أن الاحتلال شرع في تنفيذ أكبر عمليات تهويد في القدس وأخطرها، وهو ما يسمى بمشروع "بيت هاليڤا" (بيت الجوهر) غرب ساحة البراق، والذي يعتبر أضخم المجمعات التهويدية بالمدينة، ويقع على بعد نحو مئتي متر غرب المسجد الأقصى.

واعتبرت حماس هذا المشروع انتهاكا قانونيا ودينيا وسياسيا لمنطقة ساحة البراق الإسلامية، والذي يأتي بالتزامن مع مشاريع تهويدية أخرى قريبة من الساحة.

وأكدت أن هذه المشاريع تأتي تنفيذا لمخطط تهويدي يستهدف الحوض المقدس للمسجد الاقصى، حيث توجد الآثار الإسلامية.

وطالبت الحركة الشعوب العربية والإسلامية بتقديم كافة أنواع الدعم اللازم لتعزيز صمود سكان القدس في وجه هذه المخططات الخطيرة التي تستهدف الهوية الإسلامية والعربية للقدس.

كما ناشدت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التدخل الفوري من خلال اتخاذ القرارات التي من شأنها ردع الاحتلال ومنعه من التمادي في سياساته التهويدية في القدس، والتي تشكل خطرا بالغا على طابعها العربي والإسلامي.

ودعت الحركة الملك المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس إلى "التدخل العاجل لمنع استمرار انتهاكات حكومة العدو التي تستهدف تهويد القدس وتغيير معالمها السكانية والعمرانية"