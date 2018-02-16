تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

حقق اتحاد الشجاعية فوزا مستحقا على نظيره الصداقة (2-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "المنطار" محمود سلمي (25), وعاهد أبو مراحيل (71), ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع "مؤقتا", ويبقى رصيد الصداقة 31 نقطة في المركز الثاني.

وأكمل الصداقة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عمر أبو عبيدة (83).

شباب رفح - اتحاد خانيونس (1-1)

وتعادل شباب رفح مع اتحاد خانيونس (1-1).

وتقدم يوسف أبو زيد لـ"الزعيم" (52), قبل أن يتعادل عمر أبو شقرة لـ"الطواحين" (58).

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع, وبات رصيد "الطواحين" 15 نقطة في المركز العاشر "مؤقتا".

خدمات البريج - خدمات دير البلح (2-1).

وفي دوري الأولى, تفوق خدمات البريج على خدمات دير البلح (2-1).

وأحرز هدفي البريج بهاء الدعالسة (42 و61), بينما سجل هدف خدمات الدير جهاد الرنتيسي (47).

ورفع الفائز رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث "مؤقتا", وبقي رصيد الخاسر 23 نقطة في المركز الثامن "مؤقتا".

التفاح - الزيتون (0-1)

وفاز الزيتون على التفاح (1-0).

ويدين الزيتون بفوزه إلى قاسم صافي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (58), ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس "مؤقتا", ويتجمد رصيد التفاح عند 23 نقطة في المركز السابع.

مباريات السبت

وتتواصل منافسات الممتازة السبت, بلقاء خدمات الشاطئ مع غزة الرياضي على ملعب فلسطين بغزة, وشباب خانيونس مع شباب جباليا على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

وفي الأولى, يلعب بيت حانون الأهلي مع بيت لاهيا على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع, وخدمات خانيونس مع الجلاء على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.