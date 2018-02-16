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ميونخ-الرسالة نت

بدأت في مدينة ميونيخ الألمانية أعمال "مؤتمر ميونيخ للأمن" في نسخته الـ54، وسط إجراءات أمنية مشددة خُصص لها أكثر من أربعة آلاف من رجال أمن.

واستهل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجلسة بكلمة أكد فيها أن جميع الصراعات في العالم أصبحت تمتزج بنوع جديد من الإرهاب.

وقال إن أزمات الشرق الأوسط تتطلب توحيد الجهود لمواجهتها، مؤكدا على أهمية دور الأمم المتحدة ومبادراتها في حل الصراعات.

وبشأن الأزمة الخليجية، أشاد غوتيريش بالجهود الكويتية والأميركية التي تسعى لحلها.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن على قادة الدول الإدراك بأن التحديات العالمية تتطلب رؤية موحدة للمواجهة.

يشار إلى أن المؤتمر يناقش على مدار ثلاثة أيام، العديد من الملفات الأمنية وفي مقدمتها مستقبل أوروبا وعلاقتها مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى أزمات الشرق الأوسط المتعددة، لاسيما الملف السوري.

ويشارك في هذه الدورة رؤساء 21 دولة وحكومة، وأكثر من ثمانين وزير خارجية ودفاع، وأكثر من ستمئة مدعو من المديرين في شركات عالمية والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن المؤتمر هذا العام قد يشهد محادثات ثنائية أكثر أهمية من الكلمات التي سيلقيها المشاركون.

وتتخذ السلطات الألمانية تدابير أمنية مشددة طيلة أيام المؤتمر الذي يعقد في فندق بايريشر هوف في ميونيخ، إذ يشارك نحو أربعة آلاف شرطي وأكثر من مئتي جندي في عمليات التأمين.

ويخطط مناهضون لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وجماعات يسارية لتنظيم أكثر من عشرين مظاهرة احتجاجية في مركز مدينة ميونيخ غدا السبت بمناسبة المؤتمر.

المصدر : الجزيرة + وكالات