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الرسالة نت-ترجمة خاصة

قال رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستبقى على احتلالها لهضبة الجولان السورية التي احتلتها عام 1967 إلى الأبد.

وأضاف نتنياهو في تصريح له عبر تويتر، إنه التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، وأخبره بأن "هضبة الجولان ستبقى بيد "إسرائيل" إلى الأبد".

وأشار إلى أن نتنياهو التقى الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر ميونخ في ألمانيا.

وأكد نتنياهو أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا".

وتابع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" "يجب على إيران ألا تبني قواعدها في سوريا، نحن سنعمل ضد ذلك"، بحسب المصدر نفسه.