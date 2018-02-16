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بيروت-الرسالة نت

هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله بتعطيل العمل بمحطات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط في حال اتخذ مجلس الدفاع الأعلى قرارا بذلك، مشيرا أن المنطقة بأسرها " دخلت معركة النفط والغاز".

وأكد نصرالله خلال المهرجان السنوي بذكرى "القادة الشهداء " أنه "في حال اتخذ مجلس الدفاع الاعلى قراراً بان محطات النفط الاسرائيلية ممنوعة من العمل فانا أعدكم أنها خلال ساعات ستقف"، مشيرا إلى أن "ما يمنع الاسرائيلي من الحرب هو عدم يقينه بالنصر، يجب أن لا نخدع وأن لا نؤخذ بالتهويل والتهديد ومنتصرون بأذن الله " .

وطالب الدولة اللبنانية بأن تفاوض من موقع قوة مضيفا " في لبنان اذا كنا موحدين وبما نملك من قدرات نحن اقوياء ويجب ان نفاوض كأقوياء"، مشددا على أن "القوة الوحيدة للبنانيين في معركة النفط والغاز هي المقاومة"، مشيرا إلى أن هناك " دراسات داخل فلسطين المحتلة عن وجود كميات هائلة في الجولان المحتل، وأن إسرائيل تستغل فترة وجود ترامب برئاسة اميركا للحصول على قرار اممي بضم الجولان".

وقال إن من أسباب الصراع في سوريا " ما يوجد في أرضها وبحرها من ثروات نفطية كبيرة، واهم حقول النفط في سوريا موجودة شرق الفرات وادارة ترامب ترى العراق اليوم بعيون نفطية"، مشيرا إلى أن الأمريكيين " لم يغادروا سوريا وهم يحمون من تبقى من داعش ".

وعن ملف الحدود والجدار الإسرائيلي مع لبنان قال " على الدولة في لبنان ان تتعامل مع ملف الحدود من مستوى اننا اقوياء، حقوق لبنان تحددها الدولة ومؤسساتها التي عليها ان تكون بمستوى الثقة وعلى درجة عالية من الشجاعة" .

وفيما يتعلق بالمشهد الفلسطيني قال نصرالله " الشهيد احمد جرار نموذج يجب ان تقف عنده كل الأمة، وعمر العبد الذي حُكم عليه بـ4 مؤبدات وبقي مبتسما هذا هو الامل الذي نبني عليه ، وعهد التميمي صاحبة موقف شجاع جريء "، لافتا إلى أن "اسرائيل" قامت بعملية اغتيال في لبنان ( للكادر بحماس الذي أصيب بالتفجير محمد حمدان بصيدا ) وهذا خرق للسيادة اللبنانية ولا يمكن التغاضي عنه .

وحول إسقاط الطائرة الإسرائيلية قال نصرالله: " من اسقط الطائرة الاسرائيلية هم ضباط وجنود الجيش العربي السوري البواسل، وقرار التصدي للطائرات الاسرائيلية هو قرار القيادة السورية والرئيس بشار الاسد ، فما حصل انجاز نوعي وما قبله ليس كما بعده".

وعن زيارة المبعوث الأمريكي للبنان للتباحث بشأن الحدود البرية والبحرية وملف الغاز أكد نصرالله " تعرفون أن ليس هناك وساطة اميركية بل هناك املاءات وتهديدات للبنان، فالاميركي هو محامي اسرائيل فلا تعولوا على هذه الوساطة"، مؤكدا على أن وحدة الموقف اللبناني هو أهم عامل للانتصار في هذه المعركة.

وزاد بالقول " البلوك 9 هو معركة كل لبنان والمنطقة الاقتصادية هي معركة كل لبنان، الموضوع الاساسي للنزاع اليوم هو الحدود البحرية وليس الحدود البرية، والثروة النفطية الموجودة بالجنوب هي للبنانيين جميعاً ".

وفيما يخص البحرين انتقد نصرالله ما اعتبره "توزيع الحكومة الجنسيات لكل شعوب العالم فيما تسحب الجنسية من اهل البحرين الاصليين"، مؤكدا على أن " بعد 7 سنوات من الثورة البحرينية هناك إصرار من الشعب والتظاهرات لم تتوقف".

وعن اليمن أشار نصرالله إلى أن " هناك صمت عالمي كبير حول ما يجري في اليمن من عدوان واعتداء كبير ويجب ايقاف هذا العدوان".

ولفت إلى أن ايران "قدمت للبنان ولكن الحكومة رفضت التقديمات بموضوع التسليح للجيش والكهرباء وغيرهما، ونحن حلفاء ايران ونفتخر بهذا العلاقة ونقول ان ايران لا تتدخل بلبنان على الاطلاق".

وعن الانتخابات اللبنانية قال " في خصوص ترشيحاتنا سنحسمها خلال يومين واللوائح نحسمها فيما بعدها، وتيار المستقبل منذ شهر وأكثر يقول في كل مناسبة لن نتحالف مع حزب الله ولكن حزب الله لم يطرح هذا الأمر أصلاً، وتحالفنا السياسي مع الوطني الحر متين وصامد والعلاقة لا تهتز، ولا توجد لدينا معارك انتخابية مع احد.

وأشار نصر الله إلى أن فترة ما قبل الانتخابات ستشهد " الكثير من الضغط على حزب الله حتى حصول الانتخابات سواء ما يتعلق بالعقوبات أو المحكمة الدولية أو غيرها".

وأضاف " القول إن حزب الله يريد الحصول على اغلبية في مجلس النواب غير صحيح وهذا الكلام هدفه تخويف بعض الدول للحصول على الدعم، وحزب الله وحركة أمل حسما خيارهما بالتحالف في كل لبنان بشكل مبكر، ونحن لا نفرض مرشحين على قوى سياسية معينة ، والمعركة الانتخابية في العام 2018 ليست مكاسرة بين فريقين ".

وحول قانون الانتخاب أوضح نصرالله أن من نتائج هذا القانون ان الانتخابات هذه السنة "ليست كسر عظم" ، وأضاف " هذا القانون الانتخابي اهم انجاز سياسي في العقود الماضية ، وهو ليس قانون حزب الله وإن كان شريكاً وفاعلاً ومؤثراً في صنع هذا القانون".

عربي 21