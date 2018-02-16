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الوسطى - الرسالة نت

حقق الأقصى فوزا مستحقا على نظيره اتحاد دير البلح (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب.

وسجل ثلاثية الأقصى إسماعيل أبو نادي "هدفين" (79 و86), وخالد النجار (58), بينما أحرز هدف اتحاد الدير أحمد بشير (16).

ورفع الأقصى رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد اتحاد دير البلح 10 نقاط في المركز التاسع والأخير.

وفي لقاء آخر, تفوق العطاء على العودة (1-0).

مباريات السبت

وتتواصل منافسات الثانية فرع "غزة والشمال" السبت, بلقاء اتحاد جباليا مع بيت حانون الرياضي على ملعب التفاح شرق غزة، ونماء مع اتحاد جباليا على ملعب نماء شرق جباليا شمال القطاع.

وفي "الوسطى والجنوب", يلعب أهلي النصيرات مع الأمل على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.