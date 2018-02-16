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نيويورك- الرسالة نت

قال عضو الكونغرس الأميركي النائب جيمس ماكغفرن إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تتدهور، وإن حدة القمع تتصاعد.

وأضاف النائب ماكغفرن -الذي يرأس لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس- أن حقيقة استضافة البحرين للأسطول الخامس في البحرية الأميركية تحمل على الاعتقاد بأن الإدارة الأميركية قادرة على ممارسة ضغوط على الحكومة البحرينية.

وجاءت تصريحات النائب ماكغفرن في افتتاح جلسة للجنة لانتوس تحدث فيها ناشطون وحقوقيون في الذكرى السنوية السابعة للانتفاضة المطالبة بالديمقراطية في البحرين.

وقال مراسل الجزيرة فادي منصور إن لجنة لانتوس تضم أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين. وأضاف أن الجلسة شهدت مشاركة ممثلين لهيئات حكومية، بينها لجنة الحريات الدينية، وهي لجنة حكومية فدرالية أميركية مستقلة عن الأحزاب.

وفي نفس السياق، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه وثق 145 انتهاكا لحقوق الإنسان في البحرين في يوم واحد، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية السابعة لأحداث 14 فبراير/شباط 2011.

وأشار المنتدى في تقرير له إلى أن الانتهاكات توزعت بين الاعتقالات التعسفية، وقمع الاحتجاجات السلمية، والإخفاء القسري، والمداهمات، والمحاكمات غير العادلة.



وأضاف التقرير أن البحرين شهدت أكثر من مئة فعالية احتجاجية في أربعين منطقة توزعت بين تجمعات سلمية وعشرات الفعاليات الاحتجاجية، مما تسبب في إصابة عشرة أشخاص.

وقبل أسبوع، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه رصد 995 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي تشمل اعتقالات وتعذيبا واختفاء قسريا.

وكان عشرات تظاهروا أول أمس الأربعاء في عدة قرى بحرينية في ذكرى احتجاجات 2011، وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مواجهات وقعت بين قوات الأمن والمحتجين الذين رددوا هتافات مناهضة للسلطات.

الجزيرة نت