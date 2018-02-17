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الرسالة نت - وكالات

كشف إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة إيبار اليوم السبت، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإسباني.

واستبعد فالفيردي توماس فيرمايلين, وأندريه غوميز, ودينيس سواريز, وباكو ألكاسير لأسباب فنية.

وجاءت قائمة برشلونة على الشكل التالي:

- حراس المرمى: شتيغن، سيليسن

- الدفاع: بيكيه، ألبا، مينا، أوميتيتي، دين، سيميدو، روبيرتو، فيدال.

- الوسط: باولينيو، كوتينيو، بوسكيتس، إنييستا، راكيتيتش.

- الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة, بينما يأتي إيبار سابعا برصيد 35 نقطة.