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غزة- الرسالة نت

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم السبت، غائماً وباردا وعاصفاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتوقعت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد غائماً إلى غائم جزئي وباردا وعاصفاً، وتبقى درجات الحرارة ادنى من معدلاتها، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين، يومي السبت والاحد من احتمال تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر التزحلق على الطرقات.