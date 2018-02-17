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غزة- الرسالة نت

نفت حركة حماس، تصريحات منسوبة لرئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل الرسالة نت نسخة عنه صباح اليوم السبت: " إن ما نشره موقع هاف بوست عربي في تقرير الصحفي محمد عادل منسوباً إلى مشعل من تصريحات، لا صحة له على الإطلاق".

وأكدت الحركة أن مشعل لم يدل بأي تصريحات لأي جهة إعلامية سواء صحفية أم تلفزيونية أم إلكترونية طوال الأيام الماضية ومنذ فترة.

وأشارت الحركة إلى أنها طالبت الموقع بحذف ما نسب لمشعل وذلك التزاما بمعايير النشر المهنية.