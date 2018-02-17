تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

تؤكد العديد من الدراسات أن نظافة الفم والأسنان تؤثر بشكل كبير على صحة العديد من أجهزة الجسم وعلى رأسها القلب والمخ، فقد تتسبب البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان والتهابات اللثة في الإصابة بالأزمة القلبية، السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الدم، الولادة المبكرة، أورام الكلى والبنكرياس، والتهابات المفاصل والعيون.

وللمحافظة على فم نظيف خالٍ من هذه البكتيريا الضارة ولوضع نهاية لمشاكل الأسنان، إليكم أفضل الحلول وهو #زيت_جوز_الهند الذي أثبتت الدراسات والأبحاث الحديثة أن من الممكن استخدامه كبديل للمعجون الذي يحتوي على مواد كيمياوية ضارة.

ويعتبر زيت جوز الهند الأفضل من بين الكثير من #الزيوت_الطبيعية الأخرى للعناية بالأسنان، فهو يعمل كمضاد للبكتيريا فيمنعها من التكاثر داخل الفم، كما يساعد على الحماية من تسوس الأسنان الذي ينشأ عن البكتيريا التي تنتجها الأحماض بالفم.

كما يعتبر من الزيوت التي تتميز بقدرتها على محاربة عدوى البكتيريا، وهو خالٍ من المواد الكيمياوية الضارة التي توجد في #معجون_الأسنان المصنع.

وإليكم فيما يلي طريقة إعداد معجون أسنان طبيعي في المنزل باستخدام زيت جوز الهند، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة:

خلط نصف كوب من زيت جوز الهند مع من 2 إلى 3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم، و15 إلى 30 قطرة من زيت الليمون أو النعناع.

وبعد مزج هذه المكونات جيدا، توضع في وعاء زجاجي حتى تبرد، ومن ثم تستخدم بشكل طبيعي كالمعجون تماماً، مع الحرص على الاحتفاظ بالوعاء محكم الإغلاق بعد كل استخدام.

العربية نت