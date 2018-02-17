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الرياض – الرسالة نت

قالت وسائل إعلام سعودية إن أربعة جنود سعوديين قتلوا خلال مواجهات بين الجيش السعودي ومليشيا الحوثي في المناطق الحدودية، كما قصف الطيران السعودي تلك المناطق.

وذكرت مصادر أمس الجمعة أن المقاتلات السعودية شنت هجوما على مليشيا الحوثي في مناطق بحدود نجران وصعدة، وأن المدفعية السعودية قصفت أيضا عدة مناطق في صعدة التي تعد معقل الحوثيين.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن مقاتليهم شنوا هجمات على الجيش السعودي أثناء محاولة اقتحام جبال عليب بمحافظة نجران الحدودية بين البلدين، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الجنود السعوديين.

وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن جماعة الحوثي أطلقت صواريخ كاتيوشا على مواقع عسكرية سعودية في محافظتي جيزان وعسير.

وأضافت أنها قصفت بالمدفعية مواقع عسكرية قبالة منفذ البقع الحدودي وفي منطقتي السديس والشرفة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى سعوديين.