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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بالضرب المبرح على خمسة شبان في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الأشقاء: براء عارف جابر (17عامًا)، ومحمد (14عامًا)، وعماد (21عامًا)، وعلاء منصور جابر (21عامًا)، وبهاء أبو رميلة التميمي (18عامًا)، أثناء تواجدهم أمام منازلهم في البلدة القديمة، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وكدمات.

كما سلمت قوات الاحتلال اليوم المواطن زايد علي عطا خضيرات من بلدة الظاهرية، بلاغًا لمراجعة مخابراتها، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

ونصبت عدة حواجز عسكرية على مدخل الخليل الشمالي، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.