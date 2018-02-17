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الضفة المحتلة- الرسالة نت

عم الإضراب الشامل اليوم السبت، بلدة حلحول شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، حدادا على روح الشهيد حمزة يوسف نعمان زماعرة (19 عاما) الذي استشهد برصاص الاحتلال قبل عشرة ايام، وجرى تسليم جثمانه للجانب الفلسطيني مساء أمس.

وكان الشاب زماعرة، قد استشهد بعد اطلاق قوات الاحتلال النار علية بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل.

وسلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد زماعرة مساء أمس قرب مقر "الارتباط العسكري الاسرائيلي" بمنطقة جبل منوح جنوب مدينة الخليل بعد احتجازه لمدة 10 ايام، وتم نقله إلى المستشفى الأهلي، لإجراء المعاينة الطبية الشرعية على الجثمان، وتوثيق جريمة الاحتلال.