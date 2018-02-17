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غزة- الرسالة نت

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مغبة استمرار السلطة في أساليب التضليل لشعبنا ومحاولاتها المستميتة العودة من الأبواب الخلفية للمفاوضات.

ووصفت الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت، لقاءات السلطة مع الاحتلال بالعبثية رغم قرارها فك الارتباط معه واعترافها بفشل نهج التسوية، معتبرة استمرار قيادة السلطة بتجاوز القرارات الوطنية وعدم وضعها موضع التنفيذ هو إمعان في سياسة التهرب من الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة خطورة المرحلة الحالية والمحاولات المستميتة لتمرير مشاريع مشبوهة.

واستنكرت استمرار قيادة السلطة في لقاءاتها مع مسئولين في الاحتلال والتي كان آخرها لقاء وزير الاقتصاد عبير عودة في باريس مع وزير الاقتصاد لدى الاحتلال ايلي كوهين، مؤكدة أن استمرار اللقاءات يعكس استهتاراً بشعبنا وبقرارات المؤسسات الوطنية ويؤكد عدم رغبة هذه القيادة في اتباع نهج جديد.

وأوضحت الجبهة بأن "الاستمرار بهذه السياسة المدمرة سيؤدي إلى استفراد الاحتلال بشعبنا وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في قطاع غزة المحاص، والذي ينتظر من هذه القيادة الإعلان الواضح والصريح عن وقف كامل للإجراءات العقابية المفروضة عليه، وتحمّل مسئولياتها الأخلاقية الملقاة على عاتقها لمواجهة الأزمات الخطيرة التي تواجه القطاع".