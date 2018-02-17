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الرسالة نت - خاص

كشفت السفارة الفلسطينية عن جهود واتصالات مكثفة تجري مع الجانب المصري، لضمان حل أزمة المسافرين العالقين في مطار القاهرة الدولي، بعد إغلاق معبر رفح بصورة مفاجئة".

وأكد مصدر في السفارة، في تصريح خاص لـ “الرسالة نت"، أن الحلول التي وضعها الجانب المصري حتى هذه اللحظة، يتمثل في إعادة كافة المسافرين إلى البلاد اللذين جاؤوا منها، بسبب تعذر عملية سفرهم إلى قطاع غزة.

وأوضح أن العملية الأمنية في سيناء كانت السبب وراء الإغلاق المفاجئ لمعبر رفح بعد يوم ونصف تقريباً من فتحه للعالقين والحالات الإنسانية، متوقعاً أن يفتح المعبر بعد انتهاء الحملة العسكرية التي بدأها الجيش المصري منذ أسابيع في شبه جزيرة سيناء.

وقررت السلطات المصرية الأربعاء الماضي، فتح معبر رفح للحالات الإنسانية وإغلاقه بشكل مفاجئ ظهر اليوم التالي، بعد أن اجتاز المعبر عشرات المسافرين، بحجة التطورات الأمنية بسيناء.

وبدأ الجيش المصري قبل أيام عملية عسكرية "شاملة"، تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة، على من تصفهم بـ"العناصر الإرهابية والإجرامية".

بدوره حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من الحالة السيئة التي وصلت إليها أوضاع العالقين والمحتجزين الفلسطينيين على جانبي معبر رفح البري وداخل مطار القاهرة، بعد قرار السلطات المصرية إغلاق المعبر أمام المسافرين بشكل مفاجئ، وهو ما شكل مأساة كبيرة بالنسبة لمئات العالقين وغالبيتهم من المرضى والطلاب، محذراً من أن تؤول أوضاعهم إلى الأسوأ في ظل نفاد أموالهم ومصادر بقائهم.

وأضاف أن أعداد العالقين من جهة مصر، والذين أرادوا العودة إلى قطاع غزة قبل أن يصدر الجيش المصري قراره بترحيلهم مرة أخرى إلى مطار القاهرة، يتجاوز 400 مسافر، محتجزين حالياً داخل صالات مغلقة في المطار، في حين تم إبلاغهم من قبل أمن المطار بأن على كل شخص منهم العودة إلى الوجهة التي أتى منها.