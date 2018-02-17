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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع النجم الكيني فيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام، خلال "الميركاتو" الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، طلب من إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع وانياما الصيف المقبل، بعدما تأكد من رحيل إيمري تشان عن "الريدز" بنسبة كبيرة والانتقال إلى يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "ديلي ميل", أن تشيلسي ومانشستر يونايتد يتصارعان أيضا على ضم نجم توتنهام، وذلك لحاجة الفريقين الشديدة إلى لاعب بمواصفات النجم الكيني في هذا المركز.

يشار إلى أن وانياما شارك مع توتنهام في 9 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في ديسمبر الماضي.