تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

عاشت كرة القدم الجزائرية حادثة مأساوية، بعد وفاة اللاعب داوود بورزق بسكتة قلبية، خلال مواجهة فريقه نجم الدهامشة مع ضيفه عين أرنات, ضمن الدوري الشرفي لولاية "سطيف".

وقال مسعود كوسة رئيس رابطة "سطيف" لكرة القدم، إن بورزق سقط على أرضية الملعب دون أن تكون بحوزته الكرة أو يحتك مع أي لاعب آخر.

وسقط اللاعب في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ما استدعي تدخلا عاجلا من فرق الإسعاف التي حاولت إنقاذه عبر الإسعافات الأولية، إلا أنه توفي قبل وصوله المستشفى، ولم يكمل الفريقان المباراة.