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الرسالة نت - وكالات

بات المصري علي جبر مدافع وست بروميتش ألبيون، قريبا من الظهور الأول مع الفريق خلال لقاء ساوثهامبتون اليوم السبت, ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب حادث سرقة السيارة الذي تورط فيه عدد من لاعبي الفريق خلال معسكره في إسبانيا.

وفتح النادي تحقيقا مع 4 لاعبين من بينهم الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز، المدافع الأساسي للفريق، بسبب تورطهم في حادث سرقة سيارة خلال معسكر إسبانيا استعدادا لمواجهة ساوثهامبتون، وهو ما يجعل جبر على أعتاب المشاركة في اللقاء بجانب مواطنه أحمد حجازي.

وأصبح المصري جاهزا للمشاركة مع وست بروميتش, بعد حصوله على تصريح العمل الذي حرمه من المشاركة خلال الفترة الماضية، لتبقى مشاركته مرهونة بوجهة نظر ألان باردو المدير الفني للفريق.

وكان وست بروميتش قد نجح في ضم جبر من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بإمكانية شرائه نهائيا مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه بالفعل بين الناديين.