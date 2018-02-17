تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام عن تعليق الدوام بشكل جزئي يوم الاثنين المقبل في الوزارات والدوائر الحكومية كافة.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أن التعليق جاء رفضاً لاستمرار حكومة الحمد الله في فرض العقوبات على قطاع غزة وموظفيه ولفشلها في إنهاء الانقسام وعدم اعترافها بحقوق الموظفين، داعية الموظفين كافة للتجمع في مفترق السرايا في نفس الوقت للخروج والمشاركة بمسيرة حتى ساحة الجندي المجهول.

وبينت أن التعليق سيكون من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى آخر الدوام، مشيرة إلى أن المدارس الحكومية ستعلق فيها الدوام من بعد الحصة الرابعة لكلا الفترتين الصباحية والمسائية.