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غزة-الرسالة نت

رجح جنرال إسرائيلي متقاعد، وقوع معركة قريبة في الجبهة الشمالية للكيان العبري، داعياً إلى ضرورة الاستعداد لها باعتبار أنه "لا مفر منها"، مشيراً بذات الوقت إلى حادثة إسقاط مروحية حربية إسرائيلية من قبل مضادات أرضية سورية مؤخراً.

وقال الجنرال المتقاعد إيال بن رؤوفين وهو عضو بالكنيست من المعسكر الصهيوني خلال استضافته في فعالية متنوعة في بئر السبع: "إن الأحداث الأخيرة في الساحة الشمالية يوم السبت الماضي هي خطوة جديدة في مسلسل التصعيد المستمر هناك".

وتابع: "أرحب بالإدارة المتوازنة لهذا الحدث من قبل المؤسسة "الدفاعية"، حيث أنه لا يوجد حاليا فرامل سياسي فعال من شأنه أن يمنع إيران من توسيع سيطرتها على سوريا مما يعني إيذاء "إسرائيل" في المستقبل، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين للمعركة القادمة في الساحة الشمالية التي لا مفر منها قريباً على الأرجح"، وفق قوله.

وشهد الأسبوع الماضي موجة تصعيد في الجبهة الشمالية إثر اسقاط قوات الاحتلال طائرة بدون طيار بدعوى أنها إيرانية، وتبع ذلك إسقاط مروحية حربية إسرائيلية من قبل مضادات أرضية سورية.