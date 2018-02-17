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الخليل – الرسالة نت

شيع الآلاف في محافظة الخليل، اليوم السبت، جثمان الشهيد الشاب حمزة يوسف نعمان زماعرة (19 عاما)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل عشرة ايام وتم تسليم جثمانه أمس.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وصولا إلى بلدة حلحول، ومن ثم إلى منزل عائلة الشهيد في البلدة، وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد النبي يونس، قبل أن يوارى الجثمان الثرى بمقبرة الشهداء في حلحول.

ورفع المشاركون في موكب التشييع، الذي طاف عدة أحياء ببلدة حلحول ومدينة الخليل، الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين، ودعوا دول العالم للتدخل والوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.

وشارك في التشييعرئيس بلدية حلحول حجازي مرعب، وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية من المحافظة.

وقال مرعب :" "إن على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف اعتداءات وانتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة على أبناء شعبنا وممتلكاته".

من جهتما دعا والد ووالدة الشهيد زماعرة الى مواصلة النضال حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

واكد العديد من المتحدثين خلال مسيرة التشييع، تشبث شعبنا بأرضه وتمسكه بحقوقه الوطنية الكاملة غير المنقوصة، التي أقرتها الأعراف والقوانين الدولية، وعلى العالم أن ينصفه بدولة فلسطينية كاملة السيادة، ينعم فيها جميع ابناء الشعب الفلسطيني بالحرية والأمان كما شعوب العالم