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الرسالة نت - وكالات

طالب أرسين فينغر المدير الفني لفريق أرسنال، إدارة "الغانرز" بضرورة التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير متوسط ميدان ليون، قبل بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, فإن فينغر طالب إدارة أرسنال بالتعاقد مع فقير، لأنه أحد أهم أهدافه، قبل سفره مع منتخب فرنسا للمشاركة في مونديال روسيا، لأنه من المتوقع أن سعره سيرتفع بالتأكيد بعد كأس العالم.

وأوضحت "ديلي ميل", أن نادي ليون حدد سعر بيع اللاعب بمبلغ تصل قيمته إلى 45 مليون إسترليني، لمن يرغب في التعاقد معه الصيف المقبل.

يشار إلى أن قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، يتصارعان على ضم فقير خلال "الميركاتو" الصيف المقبل، لكن من المؤكد أنه قريب بنسبة كبيرة من أرسنال، في ظل رغبة أرسين فينجر في ضم اللاعب.