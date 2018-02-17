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غزة- الرسالة نت

قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت إن الوزارة بغزة تعاني من عجز كبير في الموازنة التشغيلية ومن من أزمات مالية شديدة رغم أجواء المصالحة، مطالباً الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الدولية التدخل لإنقاذ المسيرة التعليمية في قطاع غزة قبل فوات الأوان.

وأضاف ثابت خلال مشاركته في جلسة خاصة عقدها البرلمان الطلابي بمديرية شرق خان يونس أمس حول آثار الأوضاع السياسية الراهنة على القضية الفلسطينية: "تم استيعاب 1200 معلم وموظف من العائدين إلى عملهم، مشدداً أنهم بحاجة إلى دورات تدريبية خاصة في مجال المناهج الجديدة".

وشارك في الجلسة مدير تعليم شرق خان يونس سليمان شعث، وممثلين عن مختلف الفصائل وهم حماد الرقب عن حركة حماس، وعماد الأغا عن حركة فتح، وأحمد المدلل عن حركة الجهاد الإسلامي، وطلال أبو ظريفة عن الجبهة الديمقراطية، وعدد من المديرين العامين من الوزارة، وكوكبة من طلبة مدارس شرق خانيونس والطواقم التدريسية.

بدوره، أكد شعت أن البرلمان الطلابي في مدارس شرق خان يونس يعد من البرلمانات المميزة على مستوى قطاع غزة، وأن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه وإنجازًا مهمًا لهذا البرلمان؛ حيث يناقش مواضيع حساسة تمس حياة المواطن الفلسطيني والمسيرة التعليمية والقضية برمتها.

من ناحيته، أكد الرقب حرص حركة حماس على إتمام المصالحة؛ وأن حركته ماضية في هذا الطريق مهما كلف الأمر، مؤكدًا على ضرورة حل قضية الموظفين والبعد عن إيذاء المواطنين في قضاياهم المعيشية.

ومن جهته، شدد الأغا حرص حركته على اتمام المصالحة والحرص على حقوق الموظفين والمعلمين، مؤكداً أن الظروف الحالية بالغة التعقيد خاصة في ظل صفقة القرن.