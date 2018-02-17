تصغير الخط تكبير الخط

لندن-الرسالة نت

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عددا من المواطنين في المملكة المتحدة يشترون لحوما "حلالا"، دون علمهم أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السابق للكلية الملكية لجراحي البيطرة، لوريس تريس، قوله إن البريطانيين يستهلكون تلك اللحوم في فطائر ووجبات جاهزة.

وأشارت الصحيفة إلى تزايد عدد الأغنام والدواجن التي يجري ذبحها دون عملية الصعق المعتادة في بريطانيا.

وقال تريس، إن عددا من الخبراء نادوا بتغيير القانون حتى يصبح من الإلزامي إخضاع الحيوانات للصعق قبل الذبح.

وكشف أن اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية (حلال) تصل إلى أغذية عدد من المحلات، وأقر بوجود صعوبة في تبين طريقة إنتاج اللحم.

ويصطدم الإجراء القانوني المقترح، بعراقيل التعدد الديني في بريطانيا، ذلك أن للمسلمين واليهود طريقة محددة في الذبح.