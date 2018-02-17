تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت-وكالات

تراجعت أسعار الذهب لكنها تنهي الأسبوع على مكاسب، مع تعافي الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات وقلق المستثمرين من زيادات محتملة في التضخم في الولايات المتحدة.

وبخطى متعثرة ارتفعت العملة الأميركية من أدنى مستوى في ثلاث سنوات أمام سلة من العملات الرئيسية لكنها تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1346.05دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعدما لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1361.76 دولار للأوقية في التعاملات المبكرة.

لكن المعدن الأصفر ينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 2.2 بالمئة في أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر 2017.

وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1356.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 1.33 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 16.65 للأوقية لكنها تنهي الأسبوع على مكاسب قدرها 2 بالمئة.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1003.24 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ التاسع والعشرين من يناير عند1012.70 دولار. وينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 4.3 بالمئة.

وصعد البلاديوم 2.36 بالمئة إلى 1041.80 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على مكاسب تبلغ حوالي 7 بالمئة، هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر.