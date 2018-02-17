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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ المستشار عبد العظيم المغربي نائب رئيس اتحاد المحامين العرب، أن حركة "حماس" بذلت كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة، ومستعدة للتضحية في سبيلها حتى اللحظات الأخيرة، خلافا لموقف الطرف الآخر ممثلا بالسلطة الفلسطينية وحركة فتح.

وكان المغربي قد التقى برفقة عدد من المحامين العرب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له في القاهرة.

وقال المغربي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من القاهرة،: "شعرنا أن حماس بذلت كل جهد ممكن، لكن يد واحدة لا تصفق، والمصالحة لا يمكن أن تتم من طرف واحد، وهي تحتاج للطرف الآخر ممثلا بالسلطة الفلسطينية التي لم تبذل أدنى جهد مطلوب لتحقيق المصالحة".

وأشار إلى أن الحركة عرض عليها في محطات عديدة أن تتجه مع الفصائل التي توافقها الرأي السياسي لتشكيل مرجعية إدارية مستقلة في غزة، "ولكنها رفضت ذلك خشية من تكريس واقع الانقسام ورغبة منها في تحقيق المصالحة".

وذكر أن الحركة قدمت المصلحة العامة في فهمها السياسي على مصلحتها الخاصة، "وهي تنتظر مساعي القاهرة مع السلطة الفلسطينية من أجل اقناعها بالعدول عن موقفها السلبي من تحقيق المصالحة".

ولفت إلى أن حماس مطمئنة للموقف المصري من ملف المصالحة، مضيفا: "حماس مرتاحة من تأكيد القاهرة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ورفضها إقامة أي دولة بديلة في سيناء او أي قطر عربي آخر".

وفي غضون ذلك، استخفّ المغربي بالحديث عن خشية محمود عباس من تحقيق المصالحة، كي لا تكون جزءً من صفقة القرن، متسائلا "من يجب أن يخشى الصفقة حماس أم عباس الذي يصر على التفاوض ويرى ان انتزاع الحق من الدولة المحتلة يكمن في المفاوضات فقط؟".

وذكر أن عباس لم يتخذ أي إجراءات وقائية لتعزيز الموقف الفلسطيني من أي صفقة تصفوية لقضيته، "فهو لا يزال يفرض عقوبات على جزء من أبناء شعبه، في موقف يشكل انتهاكًا سافرا لحقوق الانسان ومواثيق الأمم المتحدة".

وكشف أن الاتحاد بصفته منظمة عربية شعبية، مستعد أن يذهب إلى كل المحاكم الوطنية والدولية من أجل رفع دعاوي قضائية على الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة من الاحتلال والسلطة الفلسطينية، "ولكن ذلك يحتاج الى توكيلات قانونية"، وفق قوله.

ويواصل وفد "حماس" مباحثاته في القاهرة، لبحث ملفات المصالحة والوضع الإنساني المتردي في غزة، وملفات تخص القضية الفلسطينية بشكل عام.