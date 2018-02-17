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الخليل - الرسالة نت

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في مواكب مهيبة، اليوم السبت، جثماني الشهيدين نمر الجمل، شمال غرب القدس، وحمزة زماعرة، من مدينة حلحول بمحافظة الخليل، بعد تسليم الاحتلال جثمانيهما.

وانطلق موكب تشييع الشهيد الجمل من أمام مجمع رام الله الطبي باتجاه قرية "بيت سوريك"، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع قبل الصلاة عليه ومواراته الثرى في مقبرة القرية.

كما انطلق موكب تشييع الشهيد زماعرة من أمام مستشفى الأهلي بالخليل، باتجاه منزل عائلته في حلحول، لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم الصلاة عليه في مسجد "الذروة" ومواراته الثرى في مقبرة "الشهداء" في حلحول.

يشار إلى أن جيش الإسرائيلي سلم جثماني حمزة ونمر لعائلتيهما مساء أمس الجمعة.

واستشهد الشاب الجمل في 26 سبتمبر/ أيلول 2017، عقب تنفيذه هجوما مسلحا أدى إلى مقتل ثلاثة جنود (إسرائيليين)، وإصابة رابع، على أحد الحواجز العسكرية بالقدس.

فيما قتل الاحتلال زماعرة، في 7 فبراير/ شباط الجاري، بزعم طعنه حارسا مسلحا عند مدخل إحدى المستوطنات شمال الخليل، جنوب الضفة المحتلة.